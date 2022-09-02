Национальная железнодорожная компания Эстонии терпит миллионные убытки из-за антироссийских санкций

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Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee лишилась порядка 20 млн евро доходов из-за действия антироссийских санкций. О колоссальных финансовых потерях заявил председатель правления компании Кайдо Циммерманн в эфире «Виккерраадио» в пятницу 2 сентября.

«В этом году мы не получим около 20 млн евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 млн, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми», - подсчитал Циммерманн.

По прогнозам финансовых аналитиков, в 2023 году при сохранении антироссийского курса дефицит Eesti Raudtee составит порядка 25 млн евро.

Неблагоприятная ситуация для Eesti Raudtee связана с резким сокращением железнодорожного сообщения с Россией. Так, если в августе 2021 года через три пограничных пункта в Эстонию проходило в среднем 7,5 поезда в день, то в минувший август здесь курсировало не более трех составов в сутки. И положение становится все хуже.

«Вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, и обратно через Печоры - один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие, и это связано с введенными против России санкциями», - подчеркнул глава Eesti Raudtee.

По данным европейского статистического агентства «Евростат», Эстония из-за антироссийских санкций вошла в число лидеров ЕС по годовой инфляции, ее уровень достиг в августе 25,2%. В стране растет недовольство экономической блокадой России, уже не менее 28 местных компаний обратились в МИД с просьбой о снятии запрета на поставки нефтепродуктов из России, пишет ТАСС.

Напомним, что Эстония занимает наиболее жесткую позицию среди западных стран в отношении к России и была инициатором полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.