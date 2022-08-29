Эстония внесла предложения для восьмого пакета антироссийских санкций
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что Таллин представил Еврокомиссии предложения по поводу восьмого пакета антироссийских санкций. Об этом пишет немецкое издание Welt, опубликовавшее интервью с министром.
«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы это произошло как можно скорее», - отвечает Рейнсалу на вопрос о времени ввода новых санкций.
Он отметил, что внесенные предложения затрагивают области энергетики и торговли, упоминают ограничения на систему Swift, а также расширение санкционного списка людей и организаций. Рейнсалу считает, что на данный момент санкции против РФ работают, но их недостаточно.
Ранее премьер-министр республики Кая Каллас в Эстонии заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности страны. По ее словам, проверять всех туристов из России сотрудники полиции не могут, поэтому Евросоюзу стоит прекратить выдачу виз россиянам.