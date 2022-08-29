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Эстония внесла предложения для восьмого пакета антироссийских санкций

Анастасия Бобылева
10:47 29.08.2022
Глава эстонского МИД отметил, что Таллин желает скорейшего ввода нового пакета санкций.
Эстония внесла предложения для восьмого пакета антироссийских санкций
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что Таллин представил Еврокомиссии предложения по поводу восьмого пакета антироссийских санкций. Об этом пишет немецкое издание Welt, опубликовавшее интервью с министром.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы это произошло как можно скорее», - отвечает Рейнсалу на вопрос о времени ввода новых санкций.

Он отметил, что внесенные предложения затрагивают области энергетики и торговли, упоминают ограничения на систему Swift, а также расширение санкционного списка людей и организаций. Рейнсалу считает, что на данный момент санкции против РФ работают, но их недостаточно.

Ранее премьер-министр республики Кая Каллас в Эстонии заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности страны. По ее словам, проверять всех туристов из России сотрудники полиции не могут, поэтому Евросоюзу стоит прекратить выдачу виз россиянам.

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