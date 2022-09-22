«В башню танка попал»: боец ВС РФ рассказал об уничтожении колонны бронетехники ВСУ из РСЗО «Смерч»

На дивизионы РСЗО «Смерч» возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника: складов с вооружением и боеприпасами, узлов связи, средств ПВО и других важных целей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции. По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения РСЗО нанесли удар по военным объектам ВСУ.

«Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника. Все, что нам необходимо, - это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар», - рассказал начальник расчета боевой машины РСЗО «Смерч» Николай.

В точности своих комплексов расчеты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.

«Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд», - вспомнил Николай.

На дивизионы РСЗО «Смерч» возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника: склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

Залог таких попаданий - скрупулезный расчет. Учитывают все - температуру, направление и силу ветра, давление. На таких расстояниях полета снаряда все имеет значение.

«Получаю команду, получаю цель, ввожу специальные данные в программу, делаю расчет, заполняю всю документацию. В этой машине в основном происходит вся работа. Дальше передаю уже на командира, передаю на расчет боевой машины. Им остается навести и сделать точный пуск», - рассказал начальник расчета автоматизированной системы управления (АСУ) Егор.

Снаряд размером с фонарный столб, калибр 300 мм. По дальности близок к тактическим комплексам, а по точности - к артиллерийским орудиям. Целью может быть любое скопление сил противника.

Расчеты «Смерчей» огневые позиции называют стартовыми. Менять их приходится не только после каждого выхода ракет, но и в плановом режиме. Ракетные системы залпового огня круглосуточно в движении. Стартовые позиции и укрытия, где нужно пополнить боезапас, точки заправки техники, места для отдыха артиллеристы меняют в сутки по несколько раз. Все зависит от оперативной обстановки в районе.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.