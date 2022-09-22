Байден предложил сенату одобрить Линн Трейси в качестве нового посла в РФ

В настоящий момент она возглавляет дипмиссию в Армении.

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Американский лидер Джо Байден направил на рассмотрение в сенат кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в РФ. В настоящий момент она возглавляет дипмиссию в Армении.

Дипломат должна сменить завершившего работу в России в начале месяца Джона Салливана. Он покинул Москву 4 сентября после трех лет работы на своем посту.

Почти сразу же Вашингтон определился с кандидатурой нового посла. Эксперты ожидают, что с назначением Трейси произойдет полное обновление американского посольства.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с новым послом США в РФ вряд ли можно связывать какие-либо надежды.