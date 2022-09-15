Песков заявил, что с новым послом США в РФ вряд ли можно связывать какие-то надежды

В начале сентября экс-посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в РФ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с новым послом США в РФ вряд ли можно связывать какие-либо надежды. Напомним, посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в РФ и покинул Москву 4 сентября.

«Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет», - цитирует РИА Новости сообщение официального представителя Кремля.

Вашингтон определился с кандидатурой нового посла в России взамен ушедшего в отставку Джона Салливана. Президент США Джо Байден предложил направить в Москву Линн Трейси. Эксперты ожидают, что с назначением Трейси произойдет полное обновление американского посольства в Москве.