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В ЦИК ЛНР анонсировали открытие участковых избирательных комиссий

Ян Брацкий
01:02 22.09.2022
В день голосования на участках будут дежурить по два наблюдателя от республики и иностранные представители, уточнили в ЦИК ЛНР.
В ЦИК ЛНР анонсировали открытие участковых избирательных комиссий
© Фото: ТРК "Звезда"
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Созданные в преддверии референдума о вхождении ЛНР в состав России избирательные участковые комиссии начнут работать в четверг, 22 сентября. Об этом заявила председатель республиканского Центризбиркома Елена Кравченко. По ее словам, сейчас идет рассмотрение заявок от иностранных наблюдателей, пожелавших работать на референдуме.

«22 сентября участковые избирательные комиссии начинают работать в республике. По иностранным наблюдателям еще рассматриваются заявки», - пояснила Кравченко в беседе с РИА Новости.

Она также уточнила, что на каждом участке будут работать по два наблюдателя от республики, а также иностранные наблюдатели. Важно отметить, что голосование на участках пройдет только 27 сентября. В остальные дни его проведут на придомовых территориях.

Ранее в типографии ЛНР заявили о том, что бюллетени для голосования полностью отпечатаны. Ночью их развезут по участкам. С инициативой проведения референдума о вхождении в состав России Общественные палаты ЛДНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику 19 сентября. На следующий день власти сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

О планах провести голосование позже заявили власти Херсонской и Запорожской областей, жители которых сделают свой исторический выбор в те же даты.

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