В Генштабе ВС РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв на фоне частичной мобилизации

Призванные на военную службу граждане к участию в специальной операции на Украине привлекаться не будут, отметили в Генштабе.

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Мероприятия осеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, они будут осуществляться в установленные российским законодательством сроки и в соответствии с планом. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС РФ.

Отмечается, что все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить службу на территории Российской Федерации. Этой осенью на военную службу будут призваны 120 тысяч человек - меньше, чем в осенний призыв прошлого года.

Даже при проведении спецоперации, по данным органа, это количество военнослужащих осеннего призыва полностью удовлетворяет потребности силовых структур РФ. При этом призванные на военную службу граждане к участию в специальной операции на Украине привлекаться не будут.

Кроме того, все военнослужащие по призыву, у которых истек срок службы, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. В Генштабе подчеркнули, что ни о каких мобилизациях, призывах студентов высших учебных заведений очной формы речи не идет.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, какие специалисты будут призываться в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что что количество призываемых будет зависеть от потребностей воинских частей. Наличие боевого опыта станет одним из факторов у граждан, призываемых из запаса.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.