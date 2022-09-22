В МО РФ рассказали, какие специалисты призываются в рамках частичной мобилизации

Наличие боевого опыта будет одним из факторов у граждан, призываемых из запаса.

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Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, какие специалисты будут призываться в рамках частичной мобилизации.

«Это конечно же стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но тем не менее приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности», - сказал он.

Он добавил, что количество призываемых будет зависеть от потребностей воинских частей. Наличие боевого опыта станет одним из факторов у граждан, призываемых из запаса.

Как утверждает Цимлянский, только за первые сутки частичной мобилизации около десяти тысяч граждан добровольно прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов