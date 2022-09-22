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Песков объяснил решение о частичной мобилизации фактическим противостоянием России блока НАТО

Анна Касаткина
13:12 22.09.2022
В своем выступлении 21 сентября президент РФ четко объяснил причины принятия такого решения, отметили в Кремле.
Песков объяснил решение о частичной мобилизации фактическим противостоянием России блока НАТО
© Фото: Xander Heinl, PHOTOTHEK, globallookpress
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Блок НАТО со своими логистическими возможностями де-факто противостоит РФ, с этим связано решение о частичной мобилизации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в своем выступлении 21 сентября президент четко объяснил причины принятия такого решения.

«Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, предполагал ли план спецоперации частичную мобилизацию.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь с боевым опытом и воинской учетной специальностью.

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