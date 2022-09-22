В стране и мире «Наш сукин сын»: Лавров с иронией оценил принцип покровительства Запада над Зеленским Максим Крюков Глава МИД РФ отметил, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов 8 лет планомерно покрывают преступления киевского режима. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН назвал принцип, которым руководствуется Запад при покровительстве Украины. «Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов 8 лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын"», - сказал он. Кроме того, Сергей Лавров заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что боевики 8 лет убивают людей в Донбассе. Глава МИД РФ отметил, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика