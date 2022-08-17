ФСБ опубликовала кадры задержания начальника отдела ФТС РФ по делу о взятках
Задержанному уже был вынесен обвинительный приговор.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали начальника отдела таможенных проверок Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы, подозреваемого в получении взятки. Как сообщили правоохранители, задержанному уже вынесли обвинительный приговор.
О предполагаемой сумме взятки и подробностях задержания в ведомстве не сообщили.
В январе этого года было возбуждено уголовное дело отношении заместителя главы городского округа Воскресенск. По данным следствия, он получил 160 тысяч рублей от предпринимателя в обмен на право проведения ремонтных работ на дорогах