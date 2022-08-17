В стране и мире ФСБ опубликовала кадры задержания начальника отдела ФТС РФ по делу о взятках Алексей Курильченко Задержанному уже был вынесен обвинительный приговор. © Видео: фсб рф © Фото: фсб рф Читайте нас на: Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали начальника отдела таможенных проверок Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы, подозреваемого в получении взятки. Как сообщили правоохранители, задержанному уже вынесли обвинительный приговор. О предполагаемой сумме взятки и подробностях задержания в ведомстве не сообщили. В январе этого года было возбуждено уголовное дело отношении заместителя главы городского округа Воскресенск. По данным следствия, он получил 160 тысяч рублей от предпринимателя в обмен на право проведения ремонтных работ на дорогах В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика