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Мобилизованным москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей

Сергей Лебедев
14:31 22.09.2022
В случае тяжелого ранения мобилизованным выплатят дополнительно по миллиону рублей.
Мобилизованным москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В Москве всем мобилизованным гражданам в период прохождения службы обещаю выплачивать дополнительно 50 тысяч рублей в месяц. Это следует из указа мэра Сергея Собянина. 

Также в документе указано, что в случае тяжелого ранения мобилизованным выплатят дополнительно по миллиону рублей. При легком - 500 тысяч рублей.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию

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