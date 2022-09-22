В МО РФ объяснили, будут ли призываться женщины в рамках частичной мобилизации
Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», - сказал он.
Контр-адмирал отметил, что, согласно российскому законодательству, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане России, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет.
Кроме того, в Минобороны России рассказали, какие специалисты призываются в рамках частичной мобилизации. По словам Владимира Цимлянского, наличие боевого опыта будет одним из факторов у граждан, призываемых из запаса.
Материал подготовили Максим Крюков, Николай Баранов