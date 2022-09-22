Армия Армия Армия

В МО РФ объяснили, будут ли призываться женщины в рамках частичной мобилизации

18:35 22.09.2022
Владимир Цимлянский заявил, что к должностям, которые могут замещать женщины, относятся медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.
В МО РФ объяснили, будут ли призываться женщины в рамках частичной мобилизации
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», - сказал он.

Контр-адмирал отметил, что, согласно российскому законодательству, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане России, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет.

Кроме того, в Минобороны России рассказали, какие специалисты призываются в рамках частичной мобилизации. По словам Владимира Цимлянского, наличие боевого опыта будет одним из факторов у граждан, призываемых из запаса.

Материал подготовили Максим Крюков, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:36 Армия
В Минобороны России рассказали, как семья может получать заработную плату мобилизованного
16:55 В стране и мире
Военком Якутии заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
15:33 В стране и мире
Видео
Голосование уже завтра: корреспондент показал избирательный участок для референдума в Донецке
15:07 В стране и мире
Пушилин объяснил включение Медведчука в список на обмен его содействием освобождению бойцов
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.