В МО РФ объяснили, будут ли призываться женщины в рамках частичной мобилизации

Владимир Цимлянский заявил, что к должностям, которые могут замещать женщины, относятся медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.

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Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», - сказал он.

Контр-адмирал отметил, что, согласно российскому законодательству, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане России, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет.

Кроме того, в Минобороны России рассказали, какие специалисты призываются в рамках частичной мобилизации. По словам Владимира Цимлянского, наличие боевого опыта будет одним из факторов у граждан, призываемых из запаса.

Материал подготовили Максим Крюков, Николай Баранов