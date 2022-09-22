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Оставить без газа: как ВСУ бьют высокоточным оружием по гражданской инфраструктуре ЛНР

Тимур Шерзад
Павел Кустов
18:17 22.09.2022
Ранее на месте удара находились офис, рембаза и автопарк Горгаза. Сейчас там нет ни одного целого здания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Луганской Народной Республике работает корреспондент «Звезды» Павел Кустов. Сегодня он в городе Сватово, где враг нанес удар по инфраструктуре города. 

«ВСУ все чаще бьют по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах и в городах, далеких от линии фронта. Такую возможность им дают снаряды от РСЗО HIMARS. Те, что сейчас есть на вооружении Украины, способны преодолеть 80 километров», - прокомментировал корреспондент.

Ранее на месте удара находились офис, рембаза и автопарк Горгаза. Сейчас там нет ни одного целого здания.

«Вот такой ущерб понесло предприятие и в целом город Сватово. Все этим машины использовались в обслуживании газовых коммуникаций. Ракета ударила вот сюда. Взрывная волна была такой, что полностью уничтожила всю крышу и сожгла все машины», - заметил корреспондент.

По его словам, беседка - единственное строение, которое уцелело на предприятии. Что показательно, вокруг, во дворе, нет ни одной воронки. Все четыре украинские ракеты угодили точно в здание. Это был точечный, нацеленный, обстрел.

Ранее корреспондент показал последствия украинского обстрела места скопления мирных людей в Донецке.

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