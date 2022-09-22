Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Байденом о сделке по F-16

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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о возможности телефонных переговоров с американским президентом Джо Байденом. Он планирует обсудить сделку по закупке Анкарой истребителей F-16.

«В настоящее время мы заинтересованы в приобретении самолетов F-16. Мы ранее провели позитивные переговоры с господином Байденом по этому вопросу. Я также провел здесь несколько встреч с сенаторами-республиканцами. Наш министр обороны Хулуси Акар также ведет переговоры со своим коллегой», - приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.

Напомним, ранее Пентагон уведомил Турцию о ее исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Данное решение, как объяснили в Штатах, обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые «несовместимы с F-35».

После этого Эрдоган заявил о предложении США купить истребители F-16 четвертого поколения. Согласно сообщениям турецких СМИ, в случае если американский конгресс одобрит поставки, страна получит 120 самолетов F-16 Block 70.