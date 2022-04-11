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Milliyet: Турция может купить Су-57 в случае невозможности приобрести американские истребители

Алексей Курильченко
10:14 11.04.2022
Как пишет турецкая газета, Анкара планирует приобрести 40 американских F-16 и комплекты модернизации, но в качестве альтернативы рассматриваются закупки из России, Великобритании и Франции.
Milliyet: Турция может купить Су-57 в случае невозможности приобрести американские истребители
© Фото: Минобороны РФ
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Анкара рассматривает вариант приобретения у России истребителей Су-75 в случае, если США откажутся поставлять Турции свои самолеты. Как сообщает турецкое издание Milliyet, Анкара планировала закупить у Штатов 40 истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации. Также рассматриваются варианты закупки французских и британских истребителей.

«В конце в 2020-х и начале 2030-х Турция планирует восполнить пробел в своих ВВС за счет национального истребителя TF-X... В случае если Конгресс США одобрит запрос, то у Турции будет иметься около 120 самолетов F-16 Block 70. Если Конгресс отклонит предложение, то у Турции появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как российские Су-57», - пишет издание.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна планирует приобрести турецкие ударные беспилотники «Байрактар». Об этом глава государства сообщил по итогам учений «Огненный щит».

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