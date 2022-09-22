В Кремле сообщили, что у Путина не запланирован телефонный разговор с Эрдоганом

Ранее сообщалось, что президент Турции планирует поговорить с российским лидером по телефону.

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У президента России Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в графике нет», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее агентство, ссылаясь на заявление дипломатического источника в Анкаре, сообщило, что лидер Турции в ближайшие дни планирует поговорить с Владимиром Путиным по телефону.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Президент Турции надеется, что консультации и контакты государств приведут к хорошим результатам.