В Кремле сообщили, что у Путина не запланирован телефонный разговор с Эрдоганом
Ранее сообщалось, что президент Турции планирует поговорить с российским лидером по телефону.
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У президента России Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока в графике нет», - приводят его слова РИА Новости.
Ранее агентство, ссылаясь на заявление дипломатического источника в Анкаре, сообщило, что лидер Турции в ближайшие дни планирует поговорить с Владимиром Путиным по телефону.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Президент Турции надеется, что консультации и контакты государств приведут к хорошим результатам.