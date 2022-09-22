«Бомбежка постоянная»: в Орловской области объяснили, почему Донбасс должен войти в состав РФ

Жительница Орловской области добавила, что Россия должна помочь жителям ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

У жителей России спросили, как они относятся к референдумам, которые будут проходить в период с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, по вхождению регионов в состав Российской Федерации.

«Мне жалко тех людей, которые там живут. Это бомбежка постоянная - ни житья, ничего. Это ужасно», - сказала жительница Орловской области.

Далее у нее спросили, должна ли Россия помочь жителям Донбасса.

«Поможем, мы должны помочь обязательно. И должны с этими националистами покончить», - ответила женщина.

Ранее Общероссийский народный фронт опубликовал видеозапись с опросами жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в которых уже завтра начнут проходить референдумы о присоединении регионов к Российской Федерации. Одна из жительниц ДНР призналась, что верит, что с вхождением в состав Российской Федерации жизнь в республике изменится к лучшему, прекратятся обстрелы, дети смогут учиться в школе.