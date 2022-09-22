«Двери в мирное будущее»: что ожидают жители ДНР и РФ от референдума

© Видео: Народный фронт © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдет референдум о присоединении к России. Местные жители с воодушевлением восприняли это решение. Видеозапись с опросами людей публикует Общероссийский народный фронт.

«Мы с нетерпением ждем референдума и когда мы войдем в состав Российской Федерации. Мы безумно хотим мира, мы шли к этому событию восемь лет, мы хотим, чтобы наши дети жили в тех же условиях, что и дети Российской Федерации», - сказала одна из них.

Другая жительница ДНР призналась, что верит, что с вхождением в состав Российской Федерации жизнь в Республике изменится к лучшему, прекратятся обстрелы, дети смогут учиться в школе.

«Верим, что референдум даст нам новые возможности и откроет двери в мирное будущее», - добавила еще одна женщина.

С энтузиазмом решение о проведении референдумов восприняли также россияне.

Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.