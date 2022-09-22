Опубликованы кадры прибытия в Россию освобожденных пленных

Ранее в МО РФ заявили о возвращении на территорию РФ 55 попавших в плен военнослужащих.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры прибытия на территорию РФ освобожденных пленных. На записи видно, что их доставили на подмосковный аэродром Чкаловский военно-транспортным самолетом.

Среди освобожденных военнослужащих есть раненые. Все прибывшие пройдут медицинский осмотр, после чего их направят на лечение.

Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом возвращены в Россию 55 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов