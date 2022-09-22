Военком Якутии заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

Они приравниваются к военнослужащим по контракту.

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В Якутии попавшим под частичную мобилизацию гражданам будут выплачивать не менее 205 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Авдонин.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере - от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания», - пояснил он.

По словам Александра Авдонина, в первую очередь под частичную мобилизацию попадают отслужившие в армии не больше трех лет назад. Также учитывается имеющие навыки военной службы.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому всем мобилизованным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 тысяч рублей в месяц.