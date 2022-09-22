В стране и мире «Дома, мам»: российский военнослужащий связался с родными после возвращения из плена Максим Крюков Сегодня Минобороны России опубликовало кадры прибытия на территорию РФ освобожденных пленных. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Прибывший на подмосковный аэродром Чкаловский после обмена военнопленными военнослужащий Антон позвонил маме и произнес заветные слова, что наконец вернулся домой. Кадры разговора российского военного опубликовало Минобороны России. «Все хорошо. Сейчас вот поговорю с тобой, нас повезут, накормят, напоят. Дома, мам», - сказал он в телефонном разговоре с родными. Другой военнослужащий Вячеслав Старостин рассказал, что над военнопленными на Украине издеваются, их содержат в ужасных условиях. По словам Старостина, его избивали и держали вместе с другими военными в подвале, спали они на поддонах. Также он сказал, что похудел на десять килограммов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика