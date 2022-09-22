«Фашизм присутствует»: военнослужащий РФ рассказал об украинском плене

По словам Старостина, его избивали и держали вместе с другими военными в подвале.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Над пленными на Украине издеваются, их содержат в ужасных условиях. Об этом рассказал вернувшийся в Россию после обмена военнослужащий Вячеслав Старостин.

«Фашизм присутствует на Украине, издеваются, издеваются жестко», - сказал он.

По словам Старостина, его избивали и держали вместе с другими военными в подвале, спали они на поддонах.

«Чувство голода постоянное, похудел, наверное, килограмм на десять», - отметил мужчина.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры прибытия в страну освобожденных пленных. На записи видно, что их доставили на подмосковный аэродром Чкаловский военно-транспортным самолетом. Среди освобожденных военнослужащих есть раненые.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов