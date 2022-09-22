МИД сообщил о закрытии въезда в Россию для 87 граждан Канады

В перечень российского внешнеполитического ведомства вошли главы провинций и территорий, военные, а также руководители организаций, осуществляющие поставки вооружения Киеву.

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Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на вводимые Канадой антироссийские санкции, которые затронули на сегодняшний момент граждан РФ из разных сфер, закрывает въезд в Российскую Федерацию для 87 канадских граждан. В перечень российского внешнеполитического ведомства вошли главы провинций и территорий, военные, а также руководители организаций, осуществляющие поставки вооружения Киеву.

«Принимая во внимание, что канадский санкционный перечень, судя по всему, будет расширяться, с российской стороны последуют новые объявления о "листировании" граждан Канады. Исходим из принципа взаимности», - говорится в сообщении МИД РФ.

С полным списком граждан Канады, которые попали в «стоп-лист», можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Ранее в МИД сообщили, что Россия внесла в «стоп-лист» 41 гражданина Австралии. В список попали австралийцы из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня.