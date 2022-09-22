Умерла старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко

Она скончалась в возрасте 105 лет

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В России сегодня ночью в возрасте 105 лет умерла старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Ветеран скончалась в медицинском учреждении. Об этом в четверг сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», - написал глава региона в своем telegram-канале.

Александра Васильевна родилась в 1917 году. С первых дней войны служила на фронте медсестрой и была ранена. Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». Последнее время ветеран проживала в Тюмени.

Напомним, в июне в Москве умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Ему было 95 лет.