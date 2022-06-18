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Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко

Виктория Ивашечкина
22:41 18.06.2022
Информацию о смерти Игната Сергеевича подтвердил его внук.
Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
© Фото: Игорь Колесников, ВКонтакте
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В Москве умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Ему было 95 лет. Данную информацию RT подтвердил внук ветерана. 

Игнат Сергеевич родился в селе Виляховка, в Могилевской области. Весной 1942 года начал помогать партизанам. С 10 декабря 1943-го по 28 февраля 1944 года проходил службу в партизанском отряде №810 Белорусского штаба партизанского движения.

В конце 1944 года Игнат Артеменко был официально призван в Красную армию и направлен в 251-й запасной стрелковый полк. На боевом задании попал под обстрел и был тяжело ранен. В рядах ВС Артеменко служил до декабря 1982 года.

Фронтовик также был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «30 лет Советской Армии и Флота», медалью «За боевые заслуги».

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