В Египте погибли 8 человек и 43 пострадали в ДТП с участием автобуса с туристами

Автобус с гражданами Египра перевернулся на дороге, соединяющей Суэц с зоной отдыха на Красном море Айн-Сохна.

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На северо-востоке Египта вблизи города Суэц произошла авария с участием туристического автобуса. Отмечается, что автобус с гражданами страны перевернулся на дороге, соединяющей Суэц с зоной отдыха на Красном море Айн-Сохна.

Как сообщает газета Al Ahram, в результате ДТП погибли восемь человек, еще 43 пострадали. При этом 14 пострадавших находятся в критическом состоянии. Издание добавляет, что на место трагедии были направлены десятки машин скорой помощи, травмированных доставили в центральную больницу Суэца. В медучреждении была объявлена чрезвычайная ситуация, все врачи мобилизованы для оказания экстренной помощи.

Ранее в Турции при столкновении грузовика со свадебным микроавтобусом погибли семь человек. При этом десять пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.