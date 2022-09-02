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В Египте погибли 8 человек и 43 пострадали в ДТП с участием автобуса с туристами

Елизавета Потейчук
22:11 02.09.2022
Автобус с гражданами Египра перевернулся на дороге, соединяющей Суэц с зоной отдыха на Красном море Айн-Сохна.
В Египте погибли 8 человек и 43 пострадали в ДТП с участием автобуса с туристами
© Фото: Ahmed Gomaa XinHua Globallookpress
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На северо-востоке Египта вблизи города Суэц произошла авария с участием туристического автобуса. Отмечается, что автобус с гражданами страны перевернулся на дороге, соединяющей Суэц с зоной отдыха на Красном море Айн-Сохна. 

Как сообщает газета Al Ahram, в результате ДТП погибли восемь человек, еще 43 пострадали. При этом 14 пострадавших находятся в критическом состоянии. Издание добавляет, что на место трагедии были направлены десятки машин скорой помощи, травмированных доставили в центральную больницу Суэца. В медучреждении была объявлена чрезвычайная ситуация, все врачи мобилизованы для оказания экстренной помощи. 

Ранее в Турции при столкновении грузовика со свадебным микроавтобусом погибли семь человек. При этом десять пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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