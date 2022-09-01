В ДТП со свадебным микроавтобусом в Турции погибли семь человек

Десять пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии, на месте работают полиция, медицинская служба и пожарные.

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При столкновении грузовика со свадебным микроавтобусом в Турции погибли семь человек. Еще десять пострадали. Это произошло на шоссе Сивас-Малатья в районе деревни Ешильдере.

На место прибыла полиция, жандармерия, пожарные и медики, а также районный губернатор Кангал Ахмет Фатих Сунгур.

«В 00:10 свадебный микроавтобус, возвращавшийся из Бурсы в Малатью, и грузовик, перевозивший груз из Малатьи в Амасью, столкнулись лоб в лоб. На 16-м километре шоссе Сивас-Малатия в местечке Ешильдерекейю в результате трагической аварии погибли 7 наших граждан, а 10 граждан в тяжелом состоянии доставлены в государственную больницу Кангал», - передает газета Star его комментарий.

Ранее стало известно о ДТП в Дагестане, где автомобиль вылетел на встречку. В результате погибли шесть человек, еще один пострадал.