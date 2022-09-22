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«Давали кашу по 2-3 ложки»: военнослужащие РФ рассказали, как их морили голодом в плену

15:57 22.09.2022
Также наши бойцы подвергались побоям.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Пленных российский военных украинская сторона содержит в ужасных условиях. Также наши бойцы подвергались побоям и голодали. Об этом они рассказали после обмена, который состоялся накануне.

«Нас поселили в подвале, спали на поддонах. Кормили два раза в сутки, давали кашу по 2-3 ложки», -говорит один из военных.

Другой вернувшийся из плена рассказал, что больше недели не мог ходить после побоев. Его спасли врачи.

«Спасибо медикам, которые нас вытянули после побоев», - рассказывает другой вернувшийся из плена.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры прибытия в страну освобожденных пленных. На записи видно, что их доставили на подмосковный аэродром Чкаловский военно-транспортным самолетом. Среди освобожденных военнослужащих есть раненые.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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