«Давали кашу по 2-3 ложки»: военнослужащие РФ рассказали, как их морили голодом в плену

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Пленных российский военных украинская сторона содержит в ужасных условиях. Также наши бойцы подвергались побоям и голодали. Об этом они рассказали после обмена, который состоялся накануне.

«Нас поселили в подвале, спали на поддонах. Кормили два раза в сутки, давали кашу по 2-3 ложки», -говорит один из военных.

Другой вернувшийся из плена рассказал, что больше недели не мог ходить после побоев. Его спасли врачи.

«Спасибо медикам, которые нас вытянули после побоев», - рассказывает другой вернувшийся из плена.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры прибытия в страну освобожденных пленных. На записи видно, что их доставили на подмосковный аэродром Чкаловский военно-транспортным самолетом. Среди освобожденных военнослужащих есть раненые.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов