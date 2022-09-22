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Пушилин заявил, что попавшие в украинский плен бойцы подвергаются пыткам

Максим Крюков
15:45 22.09.2022
Он добавил, что каждый час является невыносимым в плане того, что военнослужащим приходится пережить.
Пушилин заявил, что попавшие в украинский плен бойцы подвергаются пыткам
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Все российские военнослужащие и бойцы Народных милиций ЛНР и ДНР, которые находятся в украинском плену, подвергаются пыткам и издевательствам. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час является невыносимым в плане того, что им приходится пережить», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее вернувшийся в Россию после обмена военнослужащий Вячеслав Старостин рассказал, что над пленными на Украине издеваются, их содержат в ужасных условиях. По словам Старостина, его избивали и держали вместе с другими военными в подвале, спали они на поддонах.

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