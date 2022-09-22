Голосование уже завтра: корреспондент показал избирательный участок для референдума в Донецке

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко показал избирательный участок в одной из гимназий Донецка, где в рамках референдума будет проходить голосование о присоединении к России.

В спортивном зале гимназии выставлены стационарные урны для голосования и кабинки с занавесками, куда могут пройти люди и поставить галочки в бюллетенях.

Референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к России назначен на 23-27 сентября 2022 года. Первые четыре дня голосование будет надомным. Представители избирательных комиссий будут ходить по домам с переносными урнами.

«Сотрудники комиссии будут приходить во двор по два человека, в сопровождении полиции и военнослужащих для того, чтобы обеспечить безопасность», - сказал Кутаренко.

Участки откроются только в последний день референдума, когда люди смогут сделать свой выбор очно. Голосование одновременно состоится также на территории Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.