Песков назвал ложью утверждения о частичной мобилизации миллиона человек

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Утверждения о том, что в указе президента Владимира Путина о частичной мобилизации предусматривается призыв до миллиона человек, являются ложью. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившиеся слухи о содержании пропущенного 7-го пункта.

Накануне представитель Кремля отмечал, что пропущенный 7-й пункт указа о частичной мобилизации предназначен для служебного пользования. Его суть не раскрывается.

Напомним, что в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.

Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь с боевым опытом и необходимой воинской учетной специальностью.