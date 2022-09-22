От грунта до финального облика: как красят самолеты Ил-76МД-90А в Ульяновске

Модернизированный Ил-76МД-90А полностью создан из отечественных комплектующих. Он оснащен только российскими системами и оборудованием.

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ОАК публикует видео с окраской самолета Ил-76МД-90А на предприятии Авиастар в Ульяновске.

Модернизированный Ил-76МД-90А полностью создан из отечественных комплектующих. Он оснащен только российскими системами и оборудованием.

Высокую эффективность самолета обеспечивают усиленное крыло, новая силовая установка, а также усиленное шасси с новой, более энергоемкой, тормозной системой. Вносит свою лепту и новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией.

У модернизированного транспортного самолета увеличены дальность и безопасность полетов, а также перевозимая полезная нагрузка.

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