Внутри ядерной реакции: процесс работы атомного реактора показали изнутри

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В Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И.И. Африкантова съемочная группа программы «Военная приемка» смогла сделать то, что невозможно сделать больше нигде - побывала непосредственно внутри ядерного реактора, который устанавливают в России на современные атомные ледоколы. Вернее, внутри его полноразмерного и функционального имитатора.

Внутри него - тепловыделяющие сборки активной зоны, которых в функционирующем реакторе 199 штук. Ядерная реакция способна разогреть такую «печку» до нескольких тысяч градусов. Об этом автору и ведущему программы Алексею Егорову рассказал главный конструктор оборудования обращения с топливом «ОКБМ Африкантов» Сергей Душев. Он рассказал и о тщательном и непростом процессе перезарядки «дров» - тепловыделяющих сборок.

«Прежде чем выполнить перезарядку на реальном реакторе, очень важно проверить и правильно настроить оборудование, откалибровать. Данный стенд и позволяет выполнить эти операции», - отметил он.

Для этого нужно выгрузить старые сборки и загрузить новые. Их необходимо извлечь каждую поштучно - несколько сотен раз.

Атомный реактор на расстоянии вытянутой руки и атомные реакции на ледоколах - главным героем этого выпуска программы станет самый современный реактор в своем классе, созданный для самого большого действующего ледокола на планете «Арктика». Редчайший случай: съемочную группу не только допустили прямо к атомной энергетической установке судна-гиганта, но и показали, как она работает. Также в этом выпуске зритель увидит, как проектируются и как строятся современные ледокольные атомные реакторы, какое топливо для них используют, как его получают. И главное: как эти технологии работают в суровых условиях Арктики - смотрите в новом выпуске программы «Русские двигатели. Атомные реакторы на ледоколах».