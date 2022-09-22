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Спасся чудом: в Донецке женщина впала в истерику, разыскивая мужа на месте обстрела автобуса

Анна Касаткина
14:47 22.09.2022
Супруг женщины не успел на автобус и благодаря этому остался в живых.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жизнь одного из жителей Донецка спасло то, что он не успел на попавший под обстрел автобус. Его супруга пыталась найти его на месте происшествия и запаниковала.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как женщина сильно переживает из-за того, что ее муж мог быть в автобусе, так как раз собирался ехать этим маршрутом. Ее успокаивают представители экстренных служб, заверяя, что такого мужчины не было в автобусе.

Позже выяснилось, что супруг женщины не успел на автобус и благодаря этому остался в живых.

Вооруженные силы Украины 22 сентября обстреляли Ворошиловский район Донецка. Под удар попали крытый рынок, снаряд также угодил в движущийся автобус, он загорелся. Погибли как минимум пятеро человек, включая 14-летнего подростка.

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