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Родственники мобилизованных смогут сами обратиться в банк за реструктуризацией кредитов

Виктория Ивашечкина
14:15 22.09.2022
При этом кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика.
Родственники мобилизованных смогут сами обратиться в банк за реструктуризацией кредитов
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Родственники смогут самостоятельно обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте Банка России. 

«Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки)», - говорится в сообщении. 

При этом, как подчеркивается, кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать данную реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных. 

Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

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