В этом месяце исполняется 80 лет с основания организации «Молодой гвардии» - подпольной молодежной организации, противостоявшей германским оккупантам.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России подпольщику «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу.

В этом месяце исполняется 80 лет с основания организации «Молодой гвардии» - подпольной молодежной организации, противостоявшей германским оккупантам.

Руководителем комсомольцев-подпольщиков был избран Виктор Третьякевич. Ранее он был незаслуженно оговорен - нацисты в рамках информационной войны пустили слух, что Третьякевич предал «Молодую гвардию», выдав немцам товарищей.

Тем не менее со временем, с использованием архивной базы, историческая правда была восстановлена - Виктор Третьякевич не предавал подпольщиков.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении проект об уголовном наказании за осквернение георгиевских лент.