Госдума приняла в I чтении проект об уголовном наказании за осквернение георгиевских лент

Предусматривается наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы. Также проект предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.

Ранее депутаты и сенаторы от «Единой России» внесли в ГД законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент, передает РИА Новости.

Как отмечается, согласно действующему законодательству за публичное осквернение юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

В апреле этого года сообщалось, что в России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы. Соответственный законопроект был внесен в Государственную думу РФ. В документе указывалось, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не установленных законом, будет пресекаться.