Минобороны России: артиллерия ВСУ выпустила по Энергодару и ЗАЭС 13 снарядов за сутки

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В Минобороны России заявили о том, что артиллерия ВСУ выпустила по Энергодару и ЗАЭС 13 снарядов за прошедшие сутки.

По городу Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

По его словам, на данный момент радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Кроме этого, Конашенков заявил, что высокоточным оружием ВКС России были поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников «Иностранного легиона» в Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники.



Кроме этого, российскими военнослужащими уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина и Николай Баранов