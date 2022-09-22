Власти: в дни референдумов по Херсонской области могут нанести удары высокоточным оружием НАТО

В регионе при этом не боятся провокаций со стороны Киева и украинских диверсионно-разведывательных групп.

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В Херсонской области опасаются ударов высокоточным оружием НАТО в дни проведения референдумов. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, в регионе не боятся провокаций со стороны Киева и украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Проблема в обстрелах высокоточным оружием американским, стран НАТО», - пояснил Стремоусов.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России пройдет в регионе с 23 по 27 сентября. В связи с голосованием в регионе и на других территориях, где пройдут референдумы, усиливают меры безопасности.