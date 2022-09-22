Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ГД, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в зону проведения спецоперации. Кроме этого, по его словам, депутаты не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации.
«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции», - подчеркнул Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что в Донбассе уже находятся некоторые депутаты. Он привел в качестве примера Виктора Водолацкого, Дмитрия Саблина, Ахмеда Догаева и Адама Делимханова.
Ранее Володин сообщил, что ГД в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных. По его словам, частичная мобилизация в стране коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность.