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Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации на Украине

Виктория Ивашечкина
10:51 22.09.2022
Спикер ГД заявил, что в Донбассе уже находятся некоторые депутаты: Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Ахмед Догаев и Адам Делимханов.
Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации на Украине
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ГД, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в зону проведения спецоперации. Кроме этого, по его словам, депутаты не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации.

«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции», - подчеркнул Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

Он также рассказал, что в Донбассе уже находятся некоторые депутаты. Он привел в качестве примера Виктора Водолацкого, Дмитрия Саблина, Ахмеда Догаева и Адама Делимханова.

Ранее Володин сообщил, что ГД в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных. По его словам, частичная мобилизация в стране коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность.

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