Минобороны России создало Департамент цифровой аналитики совместно с СибГУТИ

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Минобороны России создало Департамент цифровой аналитики совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики. Соответствующее торжественное мероприятие на базе вуза прошло в Новосибирске. Об этом сообщает МО РФ.

Департамент цифровой аналитики вошел в структуру Института безопасности СибГУТИ. На данный момент это единственное в России государственное учебное подразделение, которое будет готовить специалистов в области анализа цифрового пространства. Инициатором создания этого учебного центра выступил Департамент информационных систем МО РФ.

«В настоящее время в основном образовательные программы вузов изначально делят студентов на "гуманитариев" и "технарей", что сужает дальнейшие возможности выпускников в современном мире, в котором информационные технологии одновременно являются и способом взаимодействия социума, а значит содержат весь спектр прикладной гуманитарной науки и высоко-технологичной средой, определяемой сложными математическими алгоритмами. Таким образом для работы и управления этим пространством нужен совершенно новый тип мышления не разделяющий, а объединяющий в себе гуманитарную и техническую область. Такие специалисты имеют огромную востребованность в области разработки цифровых технологий и анализа информационной среды. Теперь их будут готовить в СибГУТИ в первую очередь в интересах Министерства обороны», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

В числе основных изучаемых студентами дисциплин - технологии искусственного интеллекта, программное обеспечение организации и управления сложными структурами и исследования цифровой среды.

Лучшие из студентов получат возможность после окончания обучения пройти службу в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов