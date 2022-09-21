Шойгу: в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями

Ранее глава Минобороны РФ подчеркнул, что «Россия воюет уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом».

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями.

«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит», - сказал Шойгу.

Ранее глава МО РФ заявил, что на сегодняшний день Россия «воюет уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом». Кроме этого, он подчеркнул, что все виды российского вооружения, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи.

В среду, 21 сентября, в обращении к нации президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.