Песков: без резервов надежность «Северного потока» - под угрозой

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Из-за отсутствия резервов стабильность работы «Северного потока» оказалась под вопросом. Сомнениями о надежности газопровода поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для СМИ.

«Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы под угрозой», - отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что сложная ситуация возникла не из-за «Газпрома», а партнеров в Канаде и Германии, которые из-за антироссийских санкций нарушили условия ремонта турбин для «Северного потока».

«Собственно, резервирование отсутствует не по вине "Газпрома"», - резюмировал Песков.

Напомним, что подачу газа через «Северный поток» пришлось остановить 31 августа для ремонта газопровода, поставки планируется восстановить с 3 сентября. В странах ЕС на фоне дефицита газа переходят в режим жесткой экономии энергоресурсов.