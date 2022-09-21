Экс-сотрудница украинского СИЗО рассказала, как российских военнопленных наказывали голодом

Работникам СИЗО было предписано не реагировать на отклики от военных, а за добродушие их лишали зарплаты.

© Фото: The Presidential, Office of Ukrai, globallookpress

Украинские силовики запрещали сотрудникам СИЗО в Артемовске (Бахмуте) на подконтрольной Киеву территории ДНР кормить и лечить российских военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказала бывшая работница изолятора.

«Нам не разрешали с ними общаться, ни пускать баландера (разносчика пищи - Прим.ред.), ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже», - пояснила она.

По словам женщины, военнослужащие, которые не рассказывали «интересное», не получили еды по две-три недели. Сотрудникам СИЗО было предписано не реагировать на отклики от военных, а за добродушие их лишали зарплаты. Так, сотрудницу однажды оставили без денег на два месяца из-за того, что она накормила военнослужащих пирожками.

Сейчас женщина находится в России, вместе с семьей она выехала в Ростовскую область.

«На Украину я уже не поеду, я поеду домой, только когда там будет Россия», - заключила она.

Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал об издевательствах украинских военных над ранеными россиянами.