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«На весь спортзал крики от боли»: военнослужащий РФ об издевательствах украинских военных над ранеными

07:23 05.04.2022
По словам молодого человека, пленных регулярно были по больным местам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащий Вооруженных сил России по имени Максим рассказал о нечеловеческой жестокости со стороны украинских военных. Так, по его словам, последние регулярно избивали раненых россиян по больным местам. Одного из них убили, избивая палками. Позже выяснилось, что российские военнослужащие провели всю ночь рядом с телом погибшего.

«Нас видели шестерых. У товарища моего спросили, где последний, где наш шестой человек. Он на него показал. Потом товарищ уже стоит на коленях, руки за голову, сдается. И тот, кто спрашивал его, с разворота пустил в него очередь из автомата. Мы уже все лежали лицом в землю. Нас начали отводить по одному в машину. Далее еще одному товарищу сломали нос», - подчеркнул молодой человек.

По словам Максима, украинские военные хотели добить раненых россиян. Один из военных, по словам молодого человека, кричал в рацию: «Давайте я их добью, чтобы лишний раз с ними не возиться».

«Я лежал лицом в землю, мне завязали скотчем руки. Начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал, что в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги, я начал кричать от боли. Он (Украинский военный - Прим.ред.) сказал терпеть, далее меня тащили волоком. Спать удавалось от того, что было очень плохое состояние. За двое суток я не ел вообще. Человека, про которого доктор сказал, что он не проживет до утра, всю ночь избивали до смерти. Ты лежишь, на глазах повязка, на весь спортзал крики от боли от этого человека. Наутро нам сказали: "Вы вообще в курсе, что с трупом спали?"» , - подчеркнул Максим.

Ранее сообщалось, что в СК РФ дадут правовую оценку действиям ВСУ против российских военных. Поручение запросить соответствующие данные у Службы внешней разведки (СВР) было отдано главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

По имеющейся информации СК, военнопленные РФ не обеспечиваются необходимой помощью и питанием, даже с учетом нахождения среди них большого количества раненых. Таким образом, по заявлению СК РФ, украинская сторона серьезно нарушает нормы международного гуманитарного права.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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