Global Times: США скрывают экономический кризис, распространяя его на весь мир

По словам журналистов, в Штатах ожидается пятое повышение учетных ставок, направленных на ослабление высокого инфляционного давления.

© Фото: Silas Stein, dpa, globallookpress

«Агрессивные» меры американского Федерального резерва привели к аномальному росту доллара. За это вновь расплачивается весь мир. Но в будущем США сами подорвутся на данном «минном поле», которое сами же заложили. Об этом сказано в статье газеты Global Times.

Издание сообщает, что в эти дни федрезерв США проводит совещание. Главной темой станет вопрос о повышении процентных ставок. Ожидается, что с целью обуздания инфляции ФРС поднимет ставки еще как минимум на 75 базисных пунктов.

«Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, "какой случается раз в поколение". Для многих стран это может стать началом очередного кошмара», - сказано в статье.

Издание напомнило, что в Штатах это будет пятое повышение учетных ставок, направленных на ослабление высокого инфляционного давления в США.

«Суперсильный доллар и крах остальных валют замедлят испепеляющую инфляцию в американской экономике», - считает автор статьи.

В результате, укрепляющийся доллар, как отмечается в материале вновь «режет мир подобно острому лезвию».

«Скрывать кризис вечно невозможно. Вашингтон постоянно закладывает мины, но обезвреживанием не занимается никогда», - подытожил автор статьи.

Ранее американские СМИ заявили о том, что Штаты могут выиграть от рецессии в Европе, если Россия ограничит поставки газа, но при этом продолжит экспортировать нефть. Однако в случае сокращения поставок нефти из России экономика Соединенных Штатов серьезно пострадает.