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WP: рецессия в Европе может помочь Вашингтону в борьбе с инфляцией

Анастасия Бобылева
03:40 12.09.2022
Отмечается, что на американской экономике позитивно скажется сокращение экспорта российского газа в Европу, однако прекращение поставок нефти, напротив, навредит США.
WP: рецессия в Европе может помочь Вашингтону в борьбе с инфляцией
© Фото: Soeren Stache, ZB, Global Look Press
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США могут выиграть от рецессии в Европе, если Россия ограничит поставки газа, но при этом продолжит экспортировать нефть, об этом пишет американская газета Washington Post. Однако в случае сокращения поставок нефти из России экономика Соединенных Штатов серьезно пострадает.

«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», - пишет издание.

В материале приводятся слова неназванного чиновника, который утверждает, что спад в Европе вызовет умеренную реакцию в экономике США, так как на торговлю с ней приходится менее 1% американского ВВП.

Также издание цитирует экономиста Дина Бейкера, который считает, что рецессия в Европе поспособствует сокращению спроса на широкий круг товаров, и это может быть на руку Вашингтону. Такой сценарий облегчит борьбу с инфляцией для США.

С другой стороны, по словам автора материала, в Белом Доме сильно обеспокоены возможностью другого сценария. Если Россия откажется от экспорта нефти, цены на бензин взлетят «к рекордным пяти долларам за галлон».

«Экономика не может переварить пять долларов за галлон», - отмечает экономист Марк Занди.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что стране предстоит пережить 5-10 трудных зим из-за энергитического кризиса. Он считает, что это необходимая мера для того, чтобы в будущем избавиться от зависимости от ископаемых ресурсов.

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