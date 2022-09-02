Припомнили грехи: удастся ли Польше получить от Германии репарации за ущерб в годы Второй мировой

Впервые о выплатах Германии странам, пострадавшим во Второй мировой, вопрос подняли на Ялтинской конференции. Тогда СССР предлагал взыскать 20 миллиардов долларов, и половину из них в свою пользу, как страны, внесшей наибольший вклад в разгром нацизма.

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Польша желает получить от Германии рекордные компенсации за ущерб, нанесенный Берлином во времена Второй мировой. Эксперты объясняют такое намерение тем, что Польша пытается обратить на себя внимание и решить свои экономические проблемы на фоне глобального энергокризиса. С требованием репараций к Германии Польша выступает последние пять лет, но впервые была официально озвучена конкретная сумма.

«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Это 6 трлн 200 млрд злотых. С точки зрения Германии и учитывая, что такие компенсации выплачиваются десятилетиями, для немецкой экономики это посильная сумма», - сказал глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский.

Первоначально пять лет назад речь шла лишь о 50 миллиардах долларов. Однако уже через год Польша увеличила эту сумму до 850. В четырехтомном докладе, над которым работали последние три года, она выросла еще в полтора раза. Польша называет 1,3 триллиона долларов компенсацией за гибель 5 миллионов 200 тысяч граждан. В Германии уже заявили, что не будут выплачивать эти деньги.

Впервые о выплатах Германии странам, пострадавшим во Второй мировой, вопрос подняли на Ялтинской конференции. Тогда СССР предлагал взыскать 20 миллиардов долларов, и половину из них в свою пользу, как страны, внесшей наибольший вклад в разгром нацизма. Уже после раздела Германии в Потсдаме было решено, что страны возьмут свое не только деньгами, как после Первой мировой, а вообще всем, что можно оттуда вывезти. Кроме этого, США, Великобритания и Франция обязались передать СССР до четверти всего имущества с подконтрольных им германских территорий. СССР должен был передать Польше 15% из него. В 1953 году было подписано соглашение, прекращающее все выплаты. В Польше считают, что это было сделано незаконно.

«Естественно, они будут пытаться что-то просить у нас, но это безумнее, чем с немцами. Основополагающего документа на эту тему не существует, существовать не может», - объяснил эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

В июле Ярослав Качиньский уже призывал избавиться от «стокгольмского синдрома» по отношению к Германии и говорил, что она «лишь пытается выдавать себя за моральную империю». И в этом его, согласно опросам общественного мнения, поддерживает почти половина населения Польши.