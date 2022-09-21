Добрый товарищ и настоящий гражданин: Машков рассказал о Пускепалисе

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Сергей Пускепалис был талантливым актером и режиссером, добрым товарищем и настоящим гражданином своей страны. Об этом рассказал его коллега Владимир Машков.

«Гибель Сергея Пускепалиса - большая утрата лично для меня и для нашего театра. Он был талантливым режиссером и актером, добрым товарищем, настоящим гражданином своей страны», - сказал он.

Пускепалис поставил несколько спектаклей в театре Олега Табакова, которые шли с большим успехом, отметил Машков.

«Мы всем коллективом выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам Сергея. Светлая память светлому человеку», - заключил актер.

Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области 20 сентября. Столкновение Ford Transit, в котором находился актер, с грузовиком произошло в 11.00 на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». В результате погибли Пускепалис и водитель автомобиля Ford.

Ранее актер Сергей Безруков рассказал о последней встрече с Пускепалисом.